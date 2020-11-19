إيطاليا تستمر في تسجيل إصابات ووفيات مرتفعة جراء كورونا

استمرت إيطاليا، اليوم الخميس، في تسجيل أعداد مرتفعة من الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، وذلك رغم الإغلاق العام المطبق منذ أسابيع.

وأعلنت وزارة الصحة أن البلاد سجلت 36176 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعاً من 34283 في اليوم السابق.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات الجديدة المرتبطة بمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوة بالفيروس، بلغ 653 حالة، انخفاضا من 753 في اليوم السابق.

كانت إيطاليا أول دولة غربية يتفشى بها الفيروس في الربيع الماضي وشهدت 47870 حالة وفاة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا. كما سجلت إيطاليا مليونا و309 آلاف حالة إصابة.

وفرضت إيطاليا، منذ بداية نوفمبر الجاري، ثاني إغلاق شامل وأغلقت المدارس والمطاعم والمقاهي والمؤسسات الثقافية والمتاجر غير الأساسية وفرضت حظر تجول ليليا في بعض المناطق والمدن في محاولة للتصدي للموجة الثانية من الفيروس.