السلطات الأميركية توصي بعدم السفر في عيد الشكر بسبب كورونا

أوصت السلطات الصحية الأميركية، اليوم الخميس، مواطنيها بعدم السفر في عيد الشكر بسبب تسارع تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد.

وطلب المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من الناس البقاء في منازلهم وعدم التنقل في هذه المناسبة التي تحل الأسبوع المقبل.

وأعلن هنري والك، المسؤول عن الوباء في المركز، خلال اتصال مع الصحافيين، أن «مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها يوصي بعدم السفر خلال فترة عيد الشكر».

وأضاف والك «هذا ليس واجبا ملزما، بل توصية شديدة».

وعيد الشكر إجازة وطنية، ومن المناسبات المهمة في الولايات المتحدة، للشكر على حصاد العام الذي أشرف على نهايته. وهو يصادف الخميس الرابع من شهر نوفمبر من كل عام. وهو يحل هذا العام يوم 26 نوفمبر الجاري.

وخلال عطلة عيد الشكر تجتمع العوائل. وتخشى السلطات أن تشكل تلك التجمعات العائلية، هذا العام، فرصة لانتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

والولايات المتحدة هي أكثر بلدان العالم تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 250,548 وفاة من أصل 11,529,818 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.



