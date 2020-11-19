حملة ترامب تسحب دعوى ضد نتائج الانتخابات في ميشيجان

قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنها ستسحب دعوى قضائية رفعتها للطعن على نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية في ولاية ميشيجان.

وقال رودي جولياني محامي ترامب، في بيان: «سنسحب هذا الصباح الدعوى التي رفعناها في ميشيجان كنتيجة مباشرة لتحقيق ما سعينا إليه: منع اعتماد نتائج الانتخابات في مقاطعة واين قبل الأوان وقبل أن يتأكد الناس من أن كل صوت قانوني جرى إحصاؤه وعدم إحصاء أي صوت غير قانوني».

كانت حملة ترامب رفعت دعاوى عدة في بعض الولايات بسبب ما قالت إنه تزوير شاب عملية فرز وإحصاء الأصوات.

وأعلنت وسائل الإعلام الأميركية فوز جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر الجاري.