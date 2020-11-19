مصر والسودان وإثيوبيا تشارك في اجتماع أفريقي حول سد النهضة

شاركت مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الخميس، في اجتماع دعا إليه الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة.

وعُقد الاجتماع برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا التي تتولى بلادها الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي، وذلك للتباحث حول مسار مفاوضات سد النهضة الجارية برعاية أفريقية.

شارك في الاجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية في البلدان الثلاثة: مصر والسودان وإثيوبيا.

وأكدت مصر، خلال الاجتماع، أهمية استئناف المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق قانوني حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذاً لمُقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة التي عُقدت على مدار الأشهر الماضية.

وأعربت مصر عن تطلعها للمُشاركة في الجولة المُقبلة للمفاوضات التي تقرر أن تُعقد خلال الأيام القليلة المُقبلة، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق يُحقق المصالح المُشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية.

شارك في الاجتماع السداسي، عن الجانب المصري، سامح شكري وزير الخارجية ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.