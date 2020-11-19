السعودية ترصد 319 إصابة جديدة كورونا و19 وفاة

قالت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، إنها رصدت 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

بهذه الحصيلة، يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، في البلاد إلى 354 ألفا و527 إصابة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم حول مستجدات الجائحة، إلى إحصاء 441 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 341 ألفا و956.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 19 وفاة جديدة بالفيروس. وهو ما يزيد مجموع الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5729 حالة.