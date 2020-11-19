ألمانيا: يجب أن توقف تركيا استفزازاتها في البحر المتوسط

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، إن تركيا يجب أن توقف الاستفزازات في منطقة شرق البحر المتوسط إذا كانت ترغب في تجنب عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي خلال قمته في ديسمبر المقبل.

وقبل اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، قال ماس «الأمر بيد تركيا في القرار الذي سيُتخذ في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر».

وأضاف «إذا لم نر أي إشارات إيجابية من تركيا بحلول ديسمبر، ولم يكن هناك سوى المزيد من الخطوات الاستفزازية كزيارة أردوغان إلى شمال قبرص، فسيكون أمامنا نقاش صعب».

وأكد أن قضية فرض عقوبات على تركيا ستُطرح حينئذ مجدداً.

وتقوم تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز في مياه إقليمية تابعة لليونان وقبرص، البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي. وتطالب العديد من دول الاتحاد بفرض عقوبات على أنقرة إذا لم تتوقف عن استفزازاتها في البحر المتوسط.