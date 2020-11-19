إيران تسجل 476 وفاة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس إن حصيلة الوفيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ارتفعت إلى 43418 إصابة مع تسجيل 476 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن مجموع حالات الإصابة بلغ 815117 في هذا البلد الذي يعتبر الأكثر تضررا بالوباء في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي أنه جرى رصد 13223 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في البلاد، وحثت المواطنين على الالتزام بالبروتوكولات الصحية للحد من انتشار المرض.