باكستان تسجل 2547 صابة جديدة بكورونا

سجلت باكستان اليوم الخميس 18 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في مختلف أنحاء البلاد إلى 7248 حالة وفاة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 2547 حالة إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 365 ألفا و927 ، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الخميس.

ومازل إقليم السند الأكثر تضررا من الوباء.

وأجرت باكستان حتى الآن خمسة ملايين و50 ألفا و382 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا و36 ألفا و899 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 326 ألفا و674 مريضا في مختلف أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1535 مريضا في حالة حرجة.