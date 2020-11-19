ارتفاع كبير في إصابات كورونا باليابان

قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اليوم الخميس إن اليابان في "حالة تأهب قصوى" تشمل وضع الكمامات خلال تناول وجبات الطعام، وذلك بعد الإبلاغ عن عدد قياسي من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في سائر اليابان يرى الخبراء أنها الموجة الثالثة من انتشار الفيروس.

وفي حصيلة يوم الخميس بلغ عدد المصابين 2203 في سائر اليابان، فيما سجلت طوكيو رقماً قياسياً قدره 1735 إصابة.

ويقارب العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في اليابان 119 ألفا وخمسمئة شفي منهم أو لم تظهر عليهم أعراض 104 آلاف وخمسمئة تقريباً. وفارق الحياة بسبب كورونا 1912 شخصاً حسب الحصيلة الأخيرة.