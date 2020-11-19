الصين تسجل ارتفاعاً طفيفاً لإصابات كورونا الجديدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من ثماني حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج. وذكرت أيضا أنها سجلت 10 حالات إصابة جديدة بلا أعراض، مقابل خمس في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين 86381 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.