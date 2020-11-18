منصب رفيع بـ«البنتاجون» لـ«بطل حرب»

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»، أمس، أنّ سكوت أوغريدي، الطيار الحربي الأميركي الذي أُسقطت مقاتلته في 1995 أثناء حرب البوسنة وتمكّن حينها من البقاء على قيد الحياة 6 أيام خلف خطوط العدو من دون أن يُلقى القبض عليه، فأصبح بطلاً في بلاده، تسلّم منصباً رفيعاً في وزارة الدفاع.

وقال «البنتاجون»: إنّ أوغريدي، البالغ 55 عاماً، عيّن مساعداً لوزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي.

وفي يونيو 1995 أصبح الكابتن أوغريدي بطلاً قومياً في الولايات المتحدة، بعدما تمكّن من البقاء على قيد الحياة لمدة ستّة أيام في غابة بالقرب من بيهاتش، بعدما أسقطت المقاتلة التي كان يقودها وهي من طراز إف- 16.

وعلى الرّغم من أنّه كان مصاباً، ولم تكن لديه سوى حصص غذائية ضئيلة للبقاء على قيد الحياة، تمكّن الطيار الشاب من البقاء على قيد الحياة باستخدام موارد الطبيعة.