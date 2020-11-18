إعادة افتتاح منفذ «عرعر» الحدودي بين العراق والسعودية

بغداد (الاتحاد)

أعلنت السلطات العراقية أمس، إعادة فتح منفذ «عرعر» الحدودي مع المملكة العربية السعودية المغلق منذ ثلاثين عاماً، أمام التبادل التجاري بين البلدين. وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ورئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة الأنبار والحدود. ومثّل الجانب السعودي السفير السعودي في العراق وعدد من المسؤولين الحكوميين. وكان منفذ عرعر خلال السنوات الماضية يفتح فقط أمام مرور الحجاج العراقيين المتوجهين إلى مكة لأداء مناسك الحج.