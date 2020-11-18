«التحالف» يدمر طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن «قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث أن الميليشيات الإرهابية أطلقت الطائرة «بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية».