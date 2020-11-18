نيويورك تعيد إغلاق المدارس بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

قررت مدينة نيويورك إعادة إغلاق المدارس، بدءاً من غدا الخميس، وذلك بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وبلغت نسبة إيجابية فحوص الكشف عن كوفيد-19 نسبة 3%. كانت المدارس قد أعيد فتحها بعد تردد نهاية سبتمبر الماضي.

وكتب رئيس البلدية بيل دي بلاسيو على موقع "تويتر" قائلاً "بلغنا عتبة 3% للفحوص الإيجابية: للأسف، هذا يعني أنّ المدارس ستغلق بدءاً من الخميس 19 نوفمبر كإجراء وقائي".

وكان هذا القرار مرتقباً في نيويورك التي كانت إحدى أكبر بؤر الفيروس خلال الموجة الأولى من تفشي الفيروس في الربيع الماضي.

ويخشى مسؤولو الولاية من ارتفاع كبير في الإصابات قد يرغمهم على فرض إغلاق عام يترك أثراً كبيراً على الاقتصاد.