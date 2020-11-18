فرنسا تحصي 427 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

توفي 427 شخصا مصابا بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في فرنسا.

وأشارت أرقام هيئة الصحة العامة الفرنسية إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19، إلى 46,698 منذ بداية الأزمة الوبائية في البلاد.

وسجلت فرنسا 28383 إصابة جديدة بكوفيد-19، الأربعاء، انخفاضا من 45522 حالة أمس الثلاثاء.

كما تراجع الضغط قليلاً على وحدات العناية المركزة حيث يخضع حالياً 4,759 مريضا للعلاج، بينهم 361 استقبلوا في الساعات ال24 الاخيرة.

وهذا اليوم الثاني على التوالي الذي ينخفض خلاله عدد المرضى في وحدات العناية المركزة، إذ كانوا 4,838 أمس الثلاثاء و4,919 أول أمس الاثنين.

وأحصي الأربعاء 32,811 شخصا يحملون عدوى كوفيد-19 ويعالجون في المستشفيات (أياً كانت درجة خطورة وضعهم)، في مقابل إحصاء رقم قياسي الثلاثاء بلغ 33,500، وهو رقم لم يسجّل منذ الموجة الوبائية الأولى في الربيع.

ومن المرتقب أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة، الأسبوع المقبل، يعلن فيها مدى تخفيف الإجراءات الوقائية.