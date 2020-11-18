السعودية: 290 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بذلك، يبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 354208 حالات.

وذكرت وزارة الصحة السعودية، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 411 حالة ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 341515 حالة.

فيما رصدت المصالح الصحية 18 وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 5710 حالات.