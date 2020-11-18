«فايزر وبايونتيك»: لقاحنا ضد كورونا فعال بنسبة 95%

أعلنت شركتا «فايزر» و«بايونتيك»، اليوم الأربعاء، أن لقاحهما المشترك فعال بنسبة 95% للوقاية من مرض كوفيد-19 بالاستناد إلى النتائج الكاملة لتجربة سريرية واسعة النطاق.

وكانت النتائج الجزئية لهذه التجربة، التي نشرت الأسبوع الماضي، أظهرت فاعلية «تزيد عن 90%». وفي التفاصيل، أصيب 162 من أفراد مجموعة تلقت لقاحا وهميا بمرض كوفيد-19 في مقابل ثمانية فقط من أفراد المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي.

في بيان مشترك، قالت الشركتان إن اللقاح التجريبي نجح بشكل جيد تقريبا بين مجموعة مهمة من السكان، وهم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، بمعدل فعالية يزيد على 94 بالمئة.

وأفاد البيان بأن النتائج جاءت في ختام المرحلة الثالثة للاختبار، والتي حقق خلالها المطورون أيضا علامة بارزة في بيانات السلامة المطلوبة للحصول على ترخيص في حالة الطوارئ من جانب إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وأضاف أنه لم تتم ملاحظة أي مخاوف جدية بشأن السلامة خلال التجارب السريرية.

وستطلب الشركتان «في غضون أيام قليلة» ترخيصا لتسويق اللقاح من الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير.

وتوقعت الشركتان توفير ما يصل إلى 50 مليون جرعة لقاح على مستوى العالم في عام 2020، ثم تصل إلى 1,3 مليار جرعة في عام 2021.

وأوضح البيان: «فايزر واثقة من خبرتها الواسعة ومعرفتها والبنية التحتية الحالية لسلسلة التبريد لتوزيع اللقاح في جميع أنحاء العالم» .

وتسعى العديد من المختبرات وشركات الأدوية إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19. ووصلت العديد من تلك المحاولات إلى مرحلة التجارب السريرية الكبيرة الموسعة وهي المرحلة الثالثة والأخيرة قبل طلب ترخيص لتسويق المنتج.