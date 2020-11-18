البحرين وإسرائيل تتفقان على تبادل فتح سفارات

قال وزيرا الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني والإسرائيلي جابي أشكينازي، اليوم الأربعاء، إنهما اتفقا على تبادل فتح سفارات لبلديهما خلال محادثاتهما.

وأوضح الزياني، في مؤتمر صحفي مشترك بينهما: إن بلاده تقدمت بطلب رسمي لفتح سفارة في إسرائيل.

وأضاف وزير الخارجية البحريني، الذي وصل اليوم إلى إسرائيل في زيارة، أن الجانبين بحثا مكافحة الإرهاب ونشر ثقافة الحوار، وشدد على أن المنامة «مقتنعة بالسلام والتعايش وقبول الآخر».

ووجه الزياني دعوة للوزير الإسرائيلي لزيارة البحرين.

وأعرب الزياني عن سعادته لتزامن زيارته مع ذكرى الزيارة التاريخية، التي قام بها الرئيس المصري الراحل أنور السادات لإسرائيل في نوفمبر من عام 1977.

وقال أشكينازي، من جانبه: «اتفقنا على تبادل فتح السفارات، وحث الجانب الفلسطيني على استئناف المفاوضات».