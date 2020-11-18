ملك المغرب: التمسك بوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية

الرباط (وكالات)

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس تمسك بلاده بوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية ومواصلتها دعم الجهود السياسية. وجدد العاهل المغربي في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التأكيد «على تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار».

وقال العاهل المغربي لجوتيريش «المملكة عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة وفي إطار الدفاع الشرعي على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها». كما أضاف أن المغرب سيواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة. وأضاف أن المسار السياسي «يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة ويشرك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي».