إصابات كورونا في فرنسا 2.09 مليون حالة

استقر عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا عند 09ر2 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت باريس، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 46 ألفا و346 حالة. وتعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 148 ألفا و669 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا قبل نحو 42 أسبوعا.