طوكيو تسجل 493 إصابة جديدة بكورونا

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو 493 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، متجاوزة بذلك أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس تم تسجيلها في أغسطس الماضي، بحسب ما ذكرته شبكة أخبار فوجي اليابانية اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المقرر أن يلتقى مسؤولو المدينة غدا الخميس من أجل تقرير رفع مستوى التأهب من الفيروس بالمدينة وفرض قيود جديدة على الحياة العام لاحتواء الفيروس.

قد تشمل القيود الجديدة إغلاق المحال مبكرا. وكانت العاصمة اليابانية طوكيو قد سجلت أمس الثلاثاء 298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمدينة.

وقد انخفضت الأسهم اليابانية في ظل تدهور وضع الفيروس في اليابان، حيث انخفض مؤشر نيكي المؤلف من 225 سهما بنحو 4ر1 % اليوم الأربعاء، عقب أن ارتفع لأعلى مستوى له منذ عام 1991 أمس الثلاثاء.