إصابات كورونا في الهند تتجاوز 8.9 مليون حالة

كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء أن الهند سجلت 38617 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز إجمالي الإصابات 8.9 مليون حالة.

وتحتل البلاد المركز الثاني من حيث عدد الإصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة. لكن الإصابات تباطأت عن ذروة سبتمبر رغم الاحتفال بعدد من الأعياد الكبرى التي تقول السلطات إنها قد تسبب زيادة الإصابات.

وقالت الوزارة إنها سجلت 474 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 130993.