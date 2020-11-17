بغداد وواشنطن تبحثان مخرجات الحوار الاستراتيجي

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، وسفير واشنطن في بغداد ماثيو تولر، أمس، ثلاثة ملفات من بينها سبل تطبيقات مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن «الطرفين بحثا العلاقات الثنائيّة وكيفية التعامل مع مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والسُبُل العمليّة لتطبيقها، وآليات تقديم الدعم إلى العراق في مختلف المجالات».

وأجرى الطرفان حواراً استراتيجياً لتنظيم العلاقات بينهما خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى العاصمة الأميركية في أغسطس الماضي.

أمنياً، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس، عن قصف طائرات «أف 16» العراقية، مضافة لتنظيم «داعش» الإرهابي في «خانقين» بمحافظة ديالى. وقالت الخلية، في بيان صحفي: إن «طائرات القوة الجوية العراقية أف 16 نفذت فجر الثلاثاء، ضربة جوية على مضافة لعصابات داعش الإرهابية في منطقة الزُّور على نهر ديالى في خانقين ضمن قاطع عمليات ديالى».

وشهدت محافظة ديالى الشهر الماضي مقتل 5 أفراد من عائلة واحدة في عملية للتنظيم.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس، القبض على ثلاثة إرهابيين انتحاريين في نينوى. وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان صحفي أمس، بثته وكالة الأنباء العراقية: إن مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات «داعش» الإرهابية. وأضافت أن الموقوفين عملوا ضمن ما يسمى بـ «كتيبة الانتحاريين الانغماسيين»، مبينةً أنهم اعترفوا خلال التحقيقات الأولية معهم بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية. وأشارت إلى أنه «تم إيداع الإرهابيين في التوقيف لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

إلى ذلك، لقي أحد عناصر ميليشيات «الحشد الشعبي» مصرعه وأصيب آخر بهجوم في منطقة «عبد ويس» بناحية «جرف النصر» شمال غرب مدينة الحلة، مركز محافظة بابل. كما أصيب أحد عناصر «الحشد» بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من نقطة تفتيش بمنطقة «البهبهان» بالمحافظة ذاتها.

أما في العاصمة العراقية، فقد أفاد مصدر أمني بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بنزاع عشائري استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة «الشعلة» شمال بغداد.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات أن القوات الأمنية قتلت إرهابياً وأصابت آخر أثناء قيامهما بزرع عبوة ناسفة على الطريق الرابط بين مدينتي كركوك وتكريت، إلى الشمال من بغداد. ورغم الإعلان في نهاية عام 2017 عن القضاء على تنظيم «داعش» عسكرياً في العراق، إلا أن خلايا التنظيم لاتزال نشطة في البلاد.

وفي سياق آخر، أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، بأن القوات الأمنية الحكومية، أزالت خيم المتظاهرين في ساحة الاعتصامات الرئيسة وسط مدينة النجف. وقال المصدر، إن «القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع إزالة عدد من خيم الاعتصامات». وكانت القوات الأمنية أزالت خيم المعتصمين في ساحة التحرير، حيث مركز الاحتجاجات المتواصلة منذ 13 شهراً في بغداد و10 محافظات أخرى، وتفيد معلومات بأنها تتأهب لإزالة خيام جميع ساحات الاعتصام في كل المحافظات.

إصابات بقصف صاروخي قرب السفارة الأميركية في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، قرب السفارة الأميركية.

وقال المصدر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أمس: سقطت صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

ومن جانبها، أكدت مصادر عراقية أخرى عن إصابة 3 مدنيين عراقيين جراء القصف الصاروخي، الذي استهدف محيط السفارة.