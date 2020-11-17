ألمانيا تدعو الدول الفقيرة للمشاركة في الحصول على مصل «كورونا»



دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى مشاركة الدول الفقيرة مستقبلاً في الحصول على مصل كورونا المحتمل.

وكتب شتاينماير في مقال لصحيفة «تاجس شبيجل» الألمانية الصادرة غداً الأربعاء، أن مساعدة الدول الفقيرة وأجزاء من سكانها، لا تعد وحدها عمل تضامن «فعلى ألمانيا وأوروبا الآن أن تبعثا بإشارة سياسية تفيد باستعدادهما للتنازل عن جزء من هذه الحصص (من المصل) من أجل حماية الأطقم الصحية على سبيل المثال على وجه السرعة في الدول الفقيرة في العالم».

وكانت المفوضية الأوروبية صادقت في الأسبوع الماضي رسمياً على صفقة إطارية مع شركتي بيونتيك الألمانية وفايزر الأميركية لشراء ما يصل إلى 300 مليون جرعة من المصل المضاد لـ«كورونا» الذي تطوره الشركتان.

وكان قد تم الإعلان في الأسبوع الماضي أن الاختبارات السريرية لمصل بيونتيك وفايزر قد حققت نتائج واعدة.

وكتب شتاينماير أن ما أنجزه أوجور شاهين وأوزليم توريتسي، مؤسسا بيونتيك، يدعو إلى الفخر: «لكن ما سيجعلنا أكثر فخراً هو أن تكون لدينا رؤية وحكمة لأن نضرب مثلاً للعالم في مثل هذا الموقف»، قائلاً إن هذا يعني التعاون الوثيق والتضامني في الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي «بصورة أكبر من مجرد كلام، ولكن لإنقاذ الحياة حرفياً».



