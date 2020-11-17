الأردن يسجل 6454 إصابة بفيروس كورونا



أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن الأردن سجل 6454 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.

وارتفعت الحالات الجديدة من 5861 حالة تم الإبلاغ عنها يوم الاثنين في الدولة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة. وفي المجمل، سجل الأردن 155993 إصابة منذ مارس، إلى جانب 1909 حالات وفاة.

وجعلت الزيادة في الشهرين الماضيين أعداد المصابين في الأردن أعلى من تلك الموجودة في معظم جيرانه في الشرق الأوسط وقوضت شهوراً من النجاح في احتواء تفشي المرض.

كما سجلت المملكة 66 حالة وفاة في ظل زيادة مقلقة مرتبطة بـ"كوفيد-19" في الحصيلة اليومية منذ بداية الشهر. كان الأردن قد سجل 91 وفاة جديدة يوم الثلاثاء الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وشدد رئيس الوزراء بشر الخصاونة قيود كورونا هذا الأسبوع بإغلاق مراكز الترفيه بعد إغلاق الصالات الرياضية في وقت سابق هذا الشهر، وفرض قواعد أشد صرامة للتباعد الاجتماعي. كما وسعت البلاد منذ الزيادة الأخيرة حظر التجول الليلي وأبقت المدارس والجامعات مغلقة.

وقالت الحكومة إن الإغلاق العام المطول على مستوى البلاد والذي لا يستطيع الاقتصاد المعتمد على المساعدات تحمله هو الخيار الأخير.

وذكرت أيضاً هذا الأسبوع أنها ستستخدم موارد المستشفيات الخاصة المتطورة لتغطية أي نقص في عدد الأسرة في الخدمة الصحية الوطنية إذا تفاقم الوباء.



