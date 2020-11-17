إيطاليا تسجل 32191 إصابة جديدة بـ«كورونا»

قالت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجلت 32191 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعاً من 27354 في اليوم السابق.

وأضافت الوزارة، أن عدد الوفيات المرتبطة بمرض «كوفيد - 19» بلغ 731 حالة، ارتفاعاً من 504 في اليوم السابق، وهو ما يعني تسجيل أعلى حصيلة يومية منذ الثالث من أبريل عندما كانت البلاد تطبق إجراءات العزل العام بشكل كامل.

وقالت الوزارة، إنه تم إجراء 208458 مسحة للكشف عن فيروس كورونا في اليوم المنصرم، مقابل 152663 مسحة سابقة.

وكانت إيطاليا أول دولة غربية يتفشى بها الفيروس وشهدت 46464 حالة وفاة بـ«كوفيد - 19» منذ ظهوره في فبراير، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، فضلاً عن مليون و240000 حالة إصابة.

وظلت منطقة لومبارديا الشمالية الأكثر تضرراً، اليوم الثلاثاء، إذ سجلت 8448 حالة إصابة جديدة، ارتفاعا من 4128 أمس الاثنين.



