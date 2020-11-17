فرنسا: محادثات اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا غداً الأربعاء



قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الثلاثاء، إن دبلوماسيين فرنسيين وأميركيين سيجرون محادثات مع روسيا غداً الأربعاء في موسكو لإزالة الغموض المرتبط باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات أذربيجان وقوات الأرمن في منطقة ناغورنو قرة باغ.

وقال لو دريان لنواب البرلمان "غداً سنعقد اجتماعاً في موسكو مع المبعوثين المعنيين بالملف لإزالة الغموض المحيط بوقف إطلاق النار".

وأضاف أن مواطن الغموض تتعلق بقضية اللاجئين وترسيم حدود وقف إطلاق النار ووجود تركيا وعودة المقاتلين وبدء المفاوضات بشأن وضع ناغورنو قرة باغ.