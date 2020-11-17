بوتين: الهند والصين قد تبدآن إنتاج لقاح «كوفيد - 19» الروسي

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله، اليوم الثلاثاء، إن الهند والصين قد تبدآن في إنتاج لقاح «كوفيد - 19» الروسي «سبوتنك - في».

وذكرت وكالة تاس للأنباء، أن بوتين اقترح أيضاً الإسراع بإقامة مركز أبحاث للقاحات للدول الأعضاء في مجموعة بريكس، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.