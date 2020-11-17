باكستان تسجل 2050 إصابة جديدة بكورونا

سجلت باكستان اليوم الثلاثاء 33 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد إلى 7193 حالة وفاة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 2050 حالة إصابة جديدة منذ أمس، لترتفع حصيلة المصابين إلى361 ألفا و82، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الثلاثاء.

ومازل إقليم السند الأكثر تضررا من الوباء.

وأجرت باكستان حتى الآن أربعة ملايين و979 ألفا و939 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا و29 ألفا و378 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 324 ألفا و834 مريضا في مختلف أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1447 مريضا في حالة حرجة.