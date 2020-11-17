إصابات كورونا في فرنسا تصل إلى 2.04 مليون حالة

استقر عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا عند 04ر2 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت باريس، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 45 ألفا و122 حالة. وتعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 146 ألفا و396 من المصابين حتى صباح اليوم.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا قبل نحو 42 أسبوعا.