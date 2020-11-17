الهند تسجل أقل من 30 ألف إصابة بكورونا للمرة الأولى منذ 4 أشهر

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 29 ألفا و 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أول مرة تنخفض فيها حالات الاصابة بفيروس كورونا لأقل من 30 ألف حالة منذ أكثر من أربعة أشهر.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 8 ملايين و 874 ألفا و 291 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 449 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 130 ألفا و519.