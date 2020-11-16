ترامب «مصرّ» على الفوز.. وبايدن يُخطط لتعافي الاقتصاد

واشنطن (الاتحاد، وكالات)

كرر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس، تأكيده أنه هو الفائز بالانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً، وهاجم «الإعلام الكاذب» الذي يؤكد فوز منافسه جو بايدن. وكتب ترامب في تغريدة على «تويتر»: «فزت بالانتخابات.. لماذا يفترض الإعلام الإخباري الكاذب باستمرار أن جو بايدن سيصل إلى الرئاسة، من دون حتى السماح لجانبنا بالظهور، وهو الأمر الذي نحن مستعدون له». وأضاف: «إلى أي مدى تعرض دستورنا العظيم للانتهاك في انتخابات 2020.. ربما تعرض لهجوم لم يحدث من قبل». وتفيد وسائل الإعلام الأميركية بأن بايدن هو الفائز بالانتخابات، إلا أن ترامب لم يعترف بالهزيمة حتى الآن.

يأتي ذلك، في ما يواصل الرئيس المنتخب بايدن التركيز على وضع خططه لمواجهة جائحة «كورونا»، وللتعافي الاقتصادي بعد انتهاء الوباء، لاسيما أنه أثّر بشدة على الاقتصاد الأميركي.

ودعا كبار مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أمس، إلى اتخاذ إجراء عاجل للتصدي لجائحة «كوفيد - 19» في البلاد، وحذروا من أن تأخير الرئيس دونالد ترامب لعملية انتقال السلطة قد يعرض مكافحة الفيروس للخطر، بما في ذلك التخطيط لتوزيع لقاح.

وحث المستشارون أيضاً الكونجرس على الموافقة فوراً على حزمة مساعدات مالية حتى قبل تولي بايدن منصبه في 20 يناير، وذلك في الوقت الذي حطمت فيه حالات الإصابة اليومية بـ«كوفيد - 19» الأرقام القياسية بالولايات المتحدة، وزادت الضغوط على المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، وهو ما أدى إلى فرض موجة من القيود الجديدة في موسم العطلات هناك. وقال الدكتور مايكل أوسترهولم، عضو المجلس الاستشاري لـ«كوفيد - 19» التابع لبايدن، ومدير مركز جامعة مينيسوتا لأبحاث وسياسة الأمراض المعدية، لمحطة «إن بي سي نيوز»: «نحن في فترة خطيرة للغاية».

وأوضح أنه إذا لم يجر اتخاذ إجراء الآن «سنرى هذه الأعداد تزيد بشكل كبير، ومستقبلنا في يدنا».

وزاد عدد الإصابات الجديدة في الأيام القليلة الماضية بأكثر من المثلين عن أعلى مستوياتها اليومية خلال الذروة السابقة في الولايات المتحدة في منتصف يوليو الماضي.

ويقترب إجمالي عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة من 11 مليوناً مع أكثر من 245 ألف حالة وفاة مرتبطة بالمرض في أعلى نسبة في العالم. ووصل عدد مرضى «كوفيد - 19» في المستشفيات الأميركية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وشهدت جميع الولايات الأميركية زيادات في عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19». وطبق العديد منها إجراءات جديدة تشمل الإلزام بوضع الكمامات، وفرض قيود على التجمعات، واتخاذ تدابير صحية عامة أخرى.

وفي غضون ذلك، أدلى الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس، بتصريحات بشأن التعافي الاقتصادي. وتناولت التصريحات خططهما للتعافي الاقتصادي، والنمو على المدى البعيد بعد جائحة فيروس كورونا. وكان بايدن تحدث عن الحاجة لرؤية محفزات للإنفاق لمساعدة الأميركيين الذين يكافحون وسط تداعيات الجائحة.

ومن المتوقع أن تعتمد الخطة الاقتصادية لإدارة بايدن على مقترحات «إعادة البناء بشكل أفضل» المقدمة خلال الحملة. ويتضمن اقتراح الحملة تخصيص تريليوني دولار للإنفاق على الطاقة النظيفة والبنية التحتية. والهدف هو توفير الملايين من فرص العمل لبناء توربينات الرياح والمركبات الكهربائية اللازمة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة التي تؤدي إلى تغير المناخ.