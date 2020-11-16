بايدن يدعو إلى تقديم «دعم فوري» للاقتصاد الأميركي

دعا الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الاثنين، إلى تقديم «دعم فوري» لاقتصاد بلاده الذي يعاني تداعيات أزمة فيروس كورونا الصحية.

وأعلن بايدن، عزمه على تأمين ثلاثة ملايين وظيفة "برواتب محترمة" في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وقال، في خطاب في مدينته ويلمينغتون بولاية ديلاوير "تقضي خطتنا بتأمين ملايين الوظائف برواتب محترمة في الصناعة وقطاع السيارات والسلع والتكنولوجيات التي سنحتاج إليها مستقبلا لضمان المنافسة مع بقية أنحاء العالم (...) سنشتري سلعا أميركية".

كانت وسائل إعلام أميركية أعلنت، الأسبوع الماضي، فوز المرشح الديمقراطي بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر الجاري استناداً إلى نتائج فرز الأصوات.

ويقول الرئيس ترامب، إنه فاز بالانتخابات، وإن تزويراً حدث أثناء فرز وإحصاء الأصوات.

وأوضح بايدن أنه ليس مناهضا للمؤسسات التجارية، لكنه سيحرص على أن يسدد الأثرياء والشركات الكبرى "حصة منصفة" من الضرائب.

وبعد لقائه ممثلين للعمال وأصحاب الشركات، شدد بايدن على ضرورة وضع خطة تحفيز جديدة لمساعدة الاقتصاد بعد تسارع وتيرة الإصابات بكوفيد-19، معتبرا أن الأمور ستصبح "أكثر قسوة".

وقال بايدن إن خطته الاقتصادية سترفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا لكل ساعة عمل.