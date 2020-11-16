ميركل: القيود والعزل العام حدّا من تفشي «كورونا»

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، إن القيود والعزل العام الجزئي الذي فرضته بلادها في بداية نوفمبر الجاري نجحا في وقف الزيادة السريعة في حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت، في مؤتمر صحفي عقدته إثر اجتماع مع رؤساء حكومات الولايات «القيود المعمول بها حالياً لم تعكس الاتجاه، لكننا كسرنا ديناميكيات حالات العدوى الجديدة».

وأكدت ألمانيا، أمس الأحد، تسجيل 10 آلاف و824 حالة إضافية خلال الـ 24 ساعة المنصرمة. وهو عدد مرتفع، لكنه أقل بكثير من الأرقام التي سجلت خلال الأسابيع الماضية قبل إعادة فرض القيود والإغلاق.

وأكدت ميركل «القيود على المخالطة هي سر النجاح».

وحثت المستشارة الأمانية الناس على الحد من مخالطتهم للآخرين قدر المستطاع.

وأوضحت أن اجتماعاً لزعماء الولايات والزعماء الاتحاديين يوم 25 نوفمبر سيتخذ قرارات أكبر وأوسع لمواجهة الجائحة.

وقالت «يبقى أمامنا مسار طويل، لكن الخبر الجيد هو أننا نجحنا في الحد من التفشي المتسارع» للفيروس المسبب لمرض كوفيد - 19.

وتشهد ألمانيا موجة ثانية من تفشي الفيروس أجبرتها على إعادة فرض قيود جديدة شبيهة بتلك التي فرضتها في الربيع الماضي إبان الموجة الأولى من تفشي الفيروس.