إيطاليا تسجل 27354 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، أنها أحصت 27354 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يمثل هذا الرقم اليومي نزولا من 33979 حالة سجلت في اليوم السابق. ويخشى الخبراء أن يكون هذا النقص عائد إلى التراجع المعتاد في عدد المسحات التي تجرى أيام الأحد حيث تكون مراكز الفحص والمختبرات في إجازة نهاية الأسبوع.

وقالت الوزارة إن 504 مرضى توفوا بكوفيد-19 نزولا من 546 في اليوم السابق.

وأوضحت أن 152663 مسحة أجريت أمس الأحد في مقابل 195275 مسحة أجريت في اليوم السابق.

وكانت إيطاليا أول دولة غربية يصيبها الفيروس وتوفي فيها 45733 مريضا بكوفيد-19 منذ ظهور الفيروس في البلاد في فبراير الماضي وذلك في أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا. كما سجلت إيطاليا مليونا و206 آلاف إصابة.

وظلت منطقة لومبارديا في شمال البلاد، التي تضم مدينة ميلانو العاصمة المالية لإيطاليا، الأكثر تضررا في البلاد اليوم الاثنين وسجلت 4128 إصابة جديدة وهو ما يمثل نزولا حادا من 8060 حالة إصابة أمس الأحد.