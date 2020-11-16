موديرنا: لقاح «كوفيد-19» فعال بنسبة 94.5%

أعلنت شركة موديرنا الاثنين أن لقاحها التجريبي ضد «كوفيد-19» أظهر فعاليته بنسبة 94.5 في المئة، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك.

وقال الرئيس التنفيذي لموديرنا ستيفان بانسيل: «أعطانا هذا التحليل المؤقت الإيجابي لدراستنا من المرحلة الثالثة أول إثبات سريري، بأن لقاحنا قادر على منع الإصابة بمرض»كوفيد-19«، بما في ذلك المرض الشديد».