بريطانيا: إصابات «كورونا» تصل إلى 1.37 مليون حالة

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى نحو 1.37 مليون حالة، اليوم الاثنين، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض «كوفيد 19» الناجم عن الإصابة بالفيروس، وصل إلى 52 ألفاً و26، وتعافى من المرض 3121 من المصابين حتى صباح اليوم.

وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل نحو 41 أسبوعاً.