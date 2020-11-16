إيران تسجل 13053 إصابة بكورونا

قالت وزارة الصحة اليوم الاثنين إن إيران سجلت 13053 إصابة و486 وفاة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية وقالت الحكومة إنها ستفرض قيوداً أكثر صرامة للحد من تفشي الجائحة في الدولة الأكثر تضرراً في الشرق الأوسط.

وقالت سيما سادات لاري المتحدثة باسم الوزارة للتلفزيون الرسمي إن إجمالي الإصابات بلغ 775121 حالة والوفيات 41979.