أفغانستان تسجل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الاثنين، 228 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 1251 عينة تم فحصها في الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت الوزارة 15 حالة وفاة و44 حالة شفاء من الفيروس في نفس الفترة، طبقاً لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، اليوم الاثنين.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ الآن 43 ألفاً و468 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1632 وإجمالي حالات الشفاء 35 ألفاً و136 شخصاً.