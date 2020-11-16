الموجة الثانية من تفشي كورونا تزداد قوة في باكستان

أظهرت بيانات صدرت اليوم الاثنين أن باكستان سجلت أعلى إصابات يومية بكوفيد-19 منذ يوليو في كل من الأيام الأربعة الماضية مع تزايد قوة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المسبب للمرض.

وسجلت باكستان 2128 إصابة جديدة أمس الأحد وهو اليوم الرابع الذي زادت فيه الحالات عن ألفين يوميا.

وتأكدت إصابة سبعة بالمئة ممن أجريت لهم الفحوص أمس الأحد بالمقارنة مع ما بين اثنين وثلاثة بالمئة خلال أغلب أيام الأشهر الأربعة الماضية.

وبعد أن بلغت الإصابات اليومية ذروتها عند أكثر من 6800 حالة في يونيو تراجع العدد إلى 213 في أغسطس وظل دون مستوى 700 حالة في أغلب الأشهر الثلاثة الماضية.

وسجلت باكستان إجمالا 359032 حالة إصابة و7160 وفاة بالمرض.



