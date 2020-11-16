أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 30 ألفا و 548 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند منذ أربعة أشهر.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 8 ملايين و 845 ألفا و 617 حالة.
ونقلت شبكة ان دي تي في الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 435 ألف حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 130 ألف حالة.
الهند تسجل 30 ألفاً و 548 إصابة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 30 ألفا و 548 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
المصدر: وكالات