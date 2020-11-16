الهند تسجل 30 ألفاً و 548 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 30 ألفا و 548 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند منذ أربعة أشهر.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 8 ملايين و 845 ألفا و 617 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 435 ألف حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 130 ألف حالة.