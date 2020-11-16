بعد مخالطته مصاباً بكورونا..جونسون: أنا بخير

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه بصحة جيدة بعد أن خالط مصابا بمرض كوفيد-19 وسيقود الحكومة عبر تطبيق زوم بينما يعزل نفسه لمدة أسبوعين في داونينج ستريت.

ومن شقة تطل على داونينج ستريت، سيتعين على جونسون أن يحارب أسوأ تفش لكوفيد-19 في أوروبا وأن يتحلى بالدبلوماسية اللازمة للتوصل إلى اتفاقية تجارة ضمن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في غضون أيام.



وقال جونسون في تغريدة بالفيديو وهو يبتسم "أشعر أنني على خير ما يرام... جسدي مليء بالأجسام المضادة".

وأضاف جونسون (56 عاما) "هناك الكثير يمكن قوله عبر زوم بالطبع ووسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى".



وأعلن جونسون يوم الأحد أن وحدة الفحص والتعقب التابعة لخدمة الصحة الوطنية طلبت منه أن يعزل نفسه لمدة أسبوعين بعدما ثبتت إصابة النائب لي أندرسون، الذي حضر اجتماعا لمدة 35 دقيقة معه يوم الخميس، بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة مات هانكوك لشبكة سكاي نيوز "إنه بخير... سيتولى الأمور عن طريق تطبيق زوم خلال هذا الأسبوع".

