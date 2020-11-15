أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من الرئيس المصري

تسلم صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، رسالة خطية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على توطيد التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت، اليوم الأحد، في قصر بيان وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يزور الكويت حالياً.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الرسالة تضمنت دعوة أمير الكويت لزيارة مصر.

وفي تصريحات للصحفيين على هامش الزيارة، وصف وزير الخارجية المصري العلاقات المصرية الكويتية بأنها متميزة دائماً، وتتسم بالقوة والمتانة وتخلو من الشوائب.

وعن فتح الأجواء وعودة الرحلات بين البلدين، قال شكري: تطرقنا إلى كل الآثار المترتبة على جائحة «كورونا»، وكيفية التعامل مع هذا التحدي، وكيفية احتواء الوباء والاحترام لكل الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين، وهي مسؤولية الحكومات وفق رؤيتها وخبرتها، مؤكداً أن كل دولة لها اعتباراتها «وسنظل على تواصل لتحديد التوقيت الملائم للطرفين لاستئناف الطيران المباشر»، وكان وزير الخارجية المصري قد التقى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة، حيث جرى بحث أبرز المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة وسبل التنسيق بشأنها، بما يعزز المواقف والرؤى المتطابقة حيالها، وبما يخدم تطلعات ومصالح البلدين.



