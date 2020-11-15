السعودية تسجل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5657 حالات.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 305 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 353 ألفاً و 255 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 357 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 340 ألفاً و304.