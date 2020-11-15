فيتنام تسجل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية اليوم الأحد، تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لمواطنين فيتناميين عائدين من روسيا واليابان، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 115 حالة.

وأفادت صحيفة «في إن إكسبريس» الفيتنامية، بأن الحالات التسع الجديدة ترفع إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض «كوفيد-19» الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا في فيتنام إلى 1256 حالة، مع تسجيل 35 حالة وفاة.

ولم تسجل البلاد أي حالات انتقال مجتمعي للعدوى منذ 73 يوماً.