بريطانيا لن تتنازل عن موقفها في محادثات بريكست مع الاتحاد الأوروبي



أكد المفاوض البريطاني ديفيد فروست اليوم الأحد، أن بلاده لن تبدّل موقفها خلال محادثاتها الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن مرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي.

وقال عبر تويتر لدى وصوله إلى بروكسل، حيث تنطلق الجولة الأخيرة من المحادثات: «نعمل على التوصل إلى اتفاق، لكن الاتفاق الوحيد الممكن هو ذاك المتوافق مع سيادتنا، والذي يعيد سيطرتنا على قوانينا وتجارتنا ومياهنا. هكذا كان موقفنا الثابت منذ البداية ولن نبدّله».

وقال فروست: إنه ونظيره الأوروبي ميشال بارنييه سيستأنفان مفاوضاتهما المباشرة الأحد.

وتعد المحادثات المرتقبة في الأيام القليلة المقبلة حاسمة من أجل التوصل إلى أي اتفاق قبل نفاذ الوقت نهاية العام، عندما تنقضي مدة مرحلة ما بعد بريكست الانتقالية.

وحذّر فروست «قد لا ننجح»، مشيراً إلى وجود بعض التقدم، لكن مشدداً في الوقت ذاته على «عناصر مهمة» ينبغي حلها.



