الكويت تسجل 3 وفيات و499 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الاحد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19-"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 838.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 499 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 136 ألفا و 840.

وأشار المتحدث إلى وجود 109 مصابين يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 683 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 127 ألفاً و585 حالة.