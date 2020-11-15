الفلبين تسجل 1530 إصابة جديدة بكورونا و41 وفاة

سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد 1530 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و41 وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وقالت الوزارة في نشرة إن حالات الإصابة المؤكدة في البلاد بلغت 407838 إصابة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7832 وفاة.

وقالت الوزارة إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 374329 حالة في هذا البلد الذي يشهد ثاني أعلى معدل للإصابات والوفيات في منطقة جنوب شرق آسيا وتسبقه في ذلك إندونيسيا.