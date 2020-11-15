كوريا الجنوبية تسجل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن كوريا الجنوبية سجلت 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك في ثامن زيادة يومية على التوالي.

وأوضحت الوكالة أن العدد يشمل 176 حالة عدوى محلية و32 لقادمين من الخارج.

وسجلت كوريا الجنوبية 28 ألفا و546 حالة إصابة بالفيروس في المجمل فضلا عن 493 وفاة.