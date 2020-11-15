مصر تسجل 228 إصابة جديدة بكورونا و 13 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 13 حالة جديدة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة بخروج 99 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100946 شخصا حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت هو 110547 حالة و 6442 حالة وفاة.